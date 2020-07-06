Российский певец Сергей Лазарев поделился с подписчиками в Instagram редким снимком. 37-летний артист опубликовал совместное фото со своим шестилетним сыном Никитой.

На кадрах малыш обнимает своего отца.

«Никита Сергеевич», – подписал фото Лазарев.

Поклонники артиста пришли в восторг от фотографии, написав восхищенные комментарии.

«Любящие папа и сын, что может быть прекрасней», «Вы очень милые», «Боже мой, какой красавец растет», «Красавцы», «Как это мило», «Это так трогательно. Папа и сын», – поделились мнением подписчики.

Лазарев редко афиширует свою личную жизнь. О своем сыне он рассказал общественности лишь в 2016-м (спустя пару лет после рождения мальчика). Кроме Никиты, у Сергея Лазарева есть дочь Анна. Она появилась на свет в 2018-м, о ее рождении поклонники певца узнали лишь спустя год.

Фото: Instagram / lazarevsergei