По всей Европе как раз к началу лета стали возможны поездки или перелеты. Поэтому немецкие исследователи изучают вопрос, насколько велик риск заражения вирусом короны в поезде или в самолете.

Предупреждения или запреты на поездки для большинства стран Европы – хотя бы частично – остались в прошлом. Для туризма это означает, что после нескольких месяцев бездействия все постепенно приближается к норме.

Полеты набирают обороты, отели и дома отдыха встречают долгожданных гостей с распростертыми объятиями. Потому что только туризм может уменьшить экономический ущерб, вызванный коронавирусным кризисом.

Ложкой дегтя в разгар туристического сезона могут, конечно, послужить опросы общественного мнения, которые показывают, что больше половины европейцев не готовы путешествовать в 2020 году из-за страха заражения ковидом во время поездки. В связи с этим исследователи из Немецкого аэрокосмического центра в Геттингене в настоящее время изучают, насколько оправдан страх перед инфекцией в различных видах транспорта.

Основной вопрос, на который они стремятся ответить, – это распространение вируса в поездах и самолетах. Цель исследования – предложить подходы и решения для максимально безопасного путешествия. Для этого ученые изучают кашель у людей, зараженных Covid-19, как в контексте компьютерного моделирования, так и в форме эксперимента.

Компьютерная симуляция моделирует секцию поезда с шестью рядами сидений. По легенде внутри находится больной человек, чье дыхание и кашель исследователи рассчитывают с помощью программы, которую они ранее использовали для моделирования воздушного потока в кабине. Кроме того, учитываются аэрозольные частицы, то есть маленькие микрочастицы, которые находятся в воздухе, и такие критерии, как объем выдыхаемого легкого и размер капель.

Параллельно аналогичная ситуация воссоздается в так называемых макетах, то есть предельно точных копиях интерьера поездов и самолетов. В качестве пассажиров выступают 24 манекена с датчиками, которые выполняют функции человеческого тела.

Все они выдыхают капли масла. Высокоскоростные камеры и газовые датчики отслеживают распределение частиц в салоне и их концентрацию в различных точках комнаты.

Первые официальные результаты исследования появятся лишь через несколько недель. Тем не менее, уже можно сделать предварительные выводы. «Ясно, что между самолетами и поездами есть большие различия в пользу первых», – приводит слова Андреаса Диллманна, главы немецкого Института аэродинамики и технологии потока, Reisereporter.

Так кабины самолетов эксперты называют закрытыми системами: вентиляция отсасывает воздух, после чего он проходит через фильтры тонкой очистки и смешивается с отфильтрованным воздухом снаружи. В таком случае он больше не содержит вирусов и вероятность заражения мелкими аэрозольными каплями, которые проходят через кабину, будет низкой.

«Ключевой вопрос скорее заключается в том, могут ли системы своевременно отфильтровать вирусы», – делают выводы немецкие ученые.

Поезда, в свою очередь, имеют разные системы вентиляции. Как правило, системы кондиционирования воздуха используют не внутренний, а наружный воздух, поэтому вопрос о том, насколько высок риск заражения, еще требует более детального изучения.

Сейчас немецкие исследователи работают над тем, чтобы улучшить воздушный поток и минимизировать опасность для путешественников без глобальной перестройки вагонов или кабин самолетов, поскольку курортный сезон в Европе начался и времени на капитальный ремонт нет.