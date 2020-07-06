Сообщение о минировании 12 объектов в областном центре в оперативно-дежурную службу МВД пришло сегодня в электронном письме.

Информация касалась торговых центров и учреждений образования. Специалисты проверили здания, из которых предварительно пришлось эвакуировать людей. Наличие в них взрывчатых веществ не обнаружено. Личность «минера» устанавливается.

Накануне вечером в контакт-центр Белорусской железной дороги позвонил мужчина и сообщил о минировании участка пути под Барановичами. Такие же сообщения поступили в экстренные службы Барановичей и Минска.

Саперы на обозначенном злоумышленником участке железной дороги взрывных веществ не обнаружили. Зато была установлена личность звонившего хулигана. 34-летнего нетрезвого жителя Барановичского района задержали. Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что он уже отвечал перед законом за подобные выходки.