Из-за закрытых границ белорусская бизнесвумен, магистр психологии и создательница международного образовательного клуба Global Child временно вынуждена была остаться в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако Илона небезразлична к тому, что происходит в нашей стране.

«Я хочу жить в стране, где граждане – ценность, – сформулировала свою позицию Илона Новицкая. – Где здоровье нации – приоритет.

Где уважение личности – норма.

Где у детей есть будущее. И где они растут свободными людьми.

Мне жаль, что такая страна – не моя родина.

Мне жаль, что наши люди не чувствуют себя в безопасности в своем собственном доме…

Начиная с отсутствия карантина в марте и заканчивая… Нет слов, чтобы назвать происходящее сейчас там, откуда я родом и где находятся мои близкие…

Против людей профессионально, методично и цинично используется базовый человеческий инстинкт – чувство страха.

Неожиданные нападения, физическая расправа, увольнения с работы, лишение семей кормильцев, угрозы отобрать детей у матерей – все это инструменты, работающие на инстинктивную защитную реакцию любого живого организма: «Бойся!» «Чувствуй себя маленьким, ничтожным, беззащитным», – вот что целенаправленно и профессионально хотят внушить подсознанию каждого.

Упуская один важный момент!

Такое же сильное, такое же инстинктивное и такое же мощное чувство заложено в каждом человеке – это чувство гнева.

Чувство гнева – оно территориальное. Оно возникает тогда, когда чужой заходит на твою территорию. В твой дом. В твою семью. И топчется по твоим принципам.

В людях пытаются разбудить чувство страха. Однако будят чувство гнева.

Какое из них окажется сильнее? Страх? Гнев? Вина? А может, наконец счастье?

От этого зависит, что дальше будет на этой территории. И будут ли здесь жить свободные люди, у которых есть будущее…

Я горжусь нашими людьми. Горжусь тем, что гнев становится сильнее страха. Причем в нашем случае страха привычного, национального…»