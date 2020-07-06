Следственный комитет признал председателя Центризбиркома Беларуси Лидию Ермошину потерпевшей по уголовному делу блогера Сергея Тихановского, сообщила глава ЦИК.

В начале июня Ермошина на заседании ЦИК заявила, что некоторые участники избирательной кампании выступили с угрозами в ее адрес и она намерена написать заявление в СК.

«Они (СК Беларуси – Sputnik) вызвали меня к себе для дачи показаний и приняли постановление признать меня потерпевшей по делу в отношении господина Тихановского», – сообщила Ермошина Sputnik в понедельник.

По ее словам, она впервые в жизни проходит по уголовному делу в качестве потерпевшей. «Дело ведет обычный следователь, создана отельная следственная бригада, которая занимается расследованием (дела Тихановского) по всем эпизодам. Вот один из следователей, а это женщина, она и допрашивала меня», – уточнила глава ЦИК.

Как сообщалось ранее, Ермошина на заседании ЦИК заявила, что расценивает растяжки на пикете как угрозу.

«Что означает надпись на пикете госпожи Тихановской со словами «прихлопнуть», ну и далее оскорбительное прозвище меня? «Прихлопнуть» – это слово-синоним «убить, уничтожить». Это угроза, прямая угроза, которая уже написана на пикете по сбору подписей. Это мирный пикет», – заявила тогда глава ЦИК.