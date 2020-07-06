На этой неделе в Беларуси похолодает. В среду и четверг, например, термометры покажут максимум +22. При этом почти каждый день ожидаются дожди. Особенно ненастными и ветреными станут вторник и суббота. Такой прогноз дали синоптики Белгидромета Минприроды.

Во вторник 7 июля ночью от +12 по северо-западу до +19 по юго-востоку, днем +16..+22, по юго-востоку +23..+28. На большей части территории дожди. Ночью во многих районах, днем по юго-востоку грозы. При грозах местами сильные ливни. Ночью в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В среду 8 июля ночью +7..+14, днем +17..+22. Ночью по востоку, днем местами по стране кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

В четверг 9 июля ночью +7..+12, днем +17..+22. Ночью местами, днем на большей части территории небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.

В пятницу 10 июля ночью +7..+14, днем +19..+25, по югу до +27. Преимущественно без осадков, лишь днем по западу кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман.

В субботу 11 июля ночью +12..+19, днем +20..+27, по юго-востоку +30. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах при грозах усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

В воскресенье 12 июля ночью +11..+19, днем +16..+23, по юго-востоку +24..+28. Местами кратковременные дожди, грозы.