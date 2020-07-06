Дэвид Бекхэм разместил в соцсети видеоролик с нарезкой трогательных воспоминаний о самых ярких событиях семейной жизни с Викторией Адамс. Экс-футболист так поздравил супругу с 21-й годовщиной свадьбы, а в подписи к посту признался, что экс-перчинка из Spice Girls покорила его своим нарядом в клипе на песню Giving You Everything.

«Примерно 23 года назад я сидел в комнате с Гэри Невиллом (товарищем по «Манчестер Юнайтед»), и по ТВ показывали клип Spice Girls, и я повернулся к нему и сказал: «Ого-го! Мне нравится этот маленький черный комбинезон!» Кто бы мог подумать, что столько лет спустя мы отпразднуем 21 год брака, будем родителями четырех самых красивых и чудесных детей! Спасибо и счастливой годовщины! Я люблю тебя», – написал футболист.

https://www.instagram.com/p/CCNvA4lh87k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

В ответ на поздравление мужа Виктория призналась, что не может поверить в такое количество прожитых вместе лет.

«Я не могу поверить, что прошел 21 год с тех пор, как мы сказали друг другу «да». Четверо детей, четыре собаки, так много смеха, и с каждым днем я люблю тебя все больше», – написала экс-перчинка в своей видеоподборке трогательных воспоминаний под песню Элтона Джона.

Звездная пара воспитывает сыновей Бруклина (21 год), Ромео (17 лет), Круза (14 лет) и дочь Харпер Севен (8 лет). Виктория и Дэвид обвенчалась в замке Латтрелл-Стаун на окраине Дублина 4 июля 1999 года.