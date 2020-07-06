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Виды, которые населяют море, за 20 лет исчезнут полностью, если человечество не начнет принимать срочные меры.

Большинство видов рыб, по мнению ученых, полностью исчезнут до 2048 года. Причиной станет вылов рыбы и загрязнение морей, говорится в материале журнала Science.

Отмечается, что ученые-океанографы и экономисты Северной Америки заявляют, что к 2048 году люди останутся без рыбы.

«По нашим анализам, если не произойдут изменения, то, исходя из нынешней ситуации, прогнозируется возникновение серьезной угрозы обеспечению всего мира пищей, качества прибрежных вод и стабильности экосистемы, что повлияет на нынешнее и будущее поколения», – утверждают ученые.

По их словам, если ничего не будет сделано, то виды, которые населяют море, за 20 лет исчезнут.

Такое ускоренное снижение численности – следствие рыбного лова и загрязнения морей, которые превратились в огромную свалку.

Обратный эффект тоже вполне реален, поскольку любой вид, что восстановил нормальный уровень размножения, укрепляет здоровье и стабильность океанов, а также усиливает их способность выдерживать такие удары, как загрязнение и глобальное потепление.

«Все эти данные также показывают, что, пока не стало слишком поздно, нынешние тенденции еще возможно остановить, — считают ученые.

Отмечается, что на данный момент морские зоны, которые охраняются, составляют менее 1% морей и океанов планеты

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА