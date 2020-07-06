Белорусы не имеют представления о том, какие именно сферы финансируются из местных бюджетов, что говорит о недостаточном уровне бюджетной грамотности населения.

В Минске презентовали исследование на тему «Участие общественности в бюджетной политике», проведенное исследовательским центром BIPART.

Как отметила аналитик «Кошт урада» Жанна Кулакова, более 80% респондентов ответило, что в той или иной степени знакомы с понятием местный бюджет, 27% знают, что это такое, достаточно хорошо.

Оказалось, что 58% опрошенных ничего не знают о доходах и расходах их населенного пункта, знают примерно либо знакомы с суммами по отдельным направлениям 8% и 24% респондентов.

Опрос выявил ряд бюджетных мифов

По словам Жанны Кулаковой, исследователям удалось выявить несколько бюджетных мифов, которые распространены среди населения Беларуси.

Например, на вопрос «Как вы думаете, куда в первую очередь расходуются средства из местных бюджетов?», самыми распространенными ответами были: на содержание госорганов, на суды и милицию, на ЖКХ и благоустройство, на пенсии и пособия, на погашение госдолга.

«В данном случае из данных пяти ответов только один является верным: на ЖКХ и благоустройство», – пояснила Кулакова. – Что касается содержания госорганов, то деньги на эти нужды расходуются в основном из республиканского бюджета и областных бюджетов, суды и милиция также находятся на республиканском бюджете. Пенсии и пособия платятся из ФСЗН. Погашение госдолга – также прерогатива республиканского бюджета».

Очевидно, заметила эксперт, что люди слабо понимают, на что тратятся деньги из бюджетов их населенных пунктов.

Кроме этого, данные исследования говорят о том, белорусы не удовлетворены проводимой бюджетной политикой.

Так, только 1,93% удовлетворено тем, как местные власти информируют население о проводимой бюджетной политике, 2,8% опрошенных удовлетворены работой местных органов власти по благоустройству, 2,4% – по обеспечению здравоохранения, 2,84% – образования.

«Несмотря на то, что удовлетворенность текущей бюджетной политикой низкая, часто это недовольство люди не могут аргументировать», – заметила Кулакова.

Уровень бюджетной грамотности низкий

В целом, исследование показало, что у белорусов крайне низкий уровень бюджетной грамотности. Уровень удовлетворенности бюджетной политикой также низкий. Кроме этого, люди недовольны тем, как местная власть поддерживает инициативы местных жителей, направленные на улучшение жизни в городах, деревнях. При этом значительная часть белорусов хотела бы принимать участие в бюджетной политике на местном уровне.

«Попытки граждан влиять на бюджетную оценку часто заканчиваются неудачей из-за низкой бюджетной грамотности населения», – отметила аналитик «Кошт урада».

Жанна Кулакова особо подчеркнула важность участия общественности в формировании расходов бюджетов. Это решает сразу несколько проблем, по словам эксперта: повышает эффективность бюджетного процесса, он становится более прозрачным, с другой стороны, также увеличивается и удовлетворенность качеством госуправления.

При этом важно, чтобы участие граждан тут охватывало все этапы: разработку бюджета, утверждение и исполнение.

Где можно получить информацию о бюджете?

Жанна Кулакова пояснила, что бюджетная информация есть на сайте Минфина.

«Там много различных данных, но можно с полной уверенностью сказать, что их недостаточно, – сказала она. – Мы можем найти информацию об общих расходах на здравоохранение за какой-то период, сколько было потрачено на образование. То есть имеется информации по каким-то основным агрегированным статьям. Детализации найти невозможно, это надо писать запрос, спрашивать у Минздрава, и, кстати, не факт, что он вам ответит».

Как отметила аналитик, не всегда местные власти и предоставляют информацию о расходах местного бюджета по просьбе граждан.

«Но иногда бывает. Это чаще всего, зависит от характера информации, которая запрашивается. Можно сколько угодно спрашивать, сколько было потрачено на администрирование налога о тунеядцах, но понятно, что правды нам никто не скажет. Вместе с тем, в прошлом году Минфин взял и рассказал, сколько денег было потрачено на Европейские игры», – рассказала эксперт.

В целом, резюмировала Кулакова, граждане должны больше интересоваться вопросами бюджета.

«Даже с точки зрения здравого смысла, бюджет – это налоги граждан. Нужно понимать хотя бы приблизительно, куда государство эти налоги тратит», – отметила эксперт.