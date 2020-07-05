5 июля спасателям пришлось доставать водителя и его пассажира из заблокированного грузовика. К счастью, оба пострадавших живы и доставлены в больницу.

По информации МЧС, сообщение о ЧП поступило от водителя грузовика. Автомобиль МАЗ с цистерной оказался в кювете вплотную к деревьям. Выбраться самостоятельно из кабины находившиеся в ней не смогли. При помощи специальной техники спасатели помогли им покинуть машину. С травмами пострадавших отвезла в больницу «скорая помощь».

Происшествие случилось на автотрассе Докшицы – Вилейка возле деревни Отрубок.