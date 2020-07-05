Правозащитники требуют освободить всех политзаключенных в Беларуси

Международная правозащитная организация Amnesty International обратилась к властям Беларуси с призывом «немедленно прекратить эскалацию атак на права человека, освободить всех удерживаемых под стражей исключительно за мирное пользование правами, а также привлечь к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека».

В организации отмечают, что власти страны развернули «безжалостную кампанию по очернению и задержанию основных кандидатов в президенты». Задержаны, подвергнуты аресту или оштрафованы уже несколько сотен сторонников оппозиции, журналисты, блогеры, интернет-активисты и просто прохожие в момент мирных акций протеста. Часто это происходило с превышением силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. Правозащитники обеспокоены тем, что даже малолетние дети находятся под угрозой, так как власти угрожают активистам забрать их детей под опеку государства.

Amnesty International начала акцию по срочной помощи находящемуся в заключении с 7 июня оппозиционному политику Павлу Северинцу, которого уже признавали узником совести в 2011 году. Тогда его осудили к трем годам исправительных работ. Всем неравнодушным предлагается написать письмо генеральному прокурору Беларуси в защиту Северинца.