Мы уже не можем представить свою жизнь без холодильников, кондиционеров, ноутбуков, смартфонов и другого электронного и электрического оборудования. Повышение уровня жизни позволяет большей части населения мира в погоне за новинками отказываться от устаревшей техники и гаджетов. Все это оборачивается ростом гор электронных отходов.

Согласно новому докладу Международного союза электросвязи (МСЭ), который был подготовлен при содействии ряда других организаций, в 2019 году на свалки было выброшено 53,6 млн тонн компьютеров, ноутбуков, компьютерных приставок, мобильных телефонов, телевизоров, холодильников и другой бытовой электроники. Это на 21 процент больше, чем пять лет назад. К 2030 году объем электронных отходов может достичь 74 млн тонн, то есть фактически удвоиться всего за 16 лет. В целом в бытовых отходах больше всего электроники. Людям зачастую проще и даже дешевле купить новинку, чем починить старую технику.

«За последние пять лет объемы электронных отходов увеличиваются втрое быстрее, чем численность населения мира, и на 13 процентов быстрее, чем мировой ВВП», – заявил представитель МСЭ Дорин Богдан-Мартин. Он подчеркнул, что горы электронного мусора – это последствие четвертой промышленной революции.

Эксперты Международного союза электросвязи предупреждают, что электронные отходы представляют серьезную опасность для окружающей среды и здоровья людей. Многие выброшенные на свалку приборы содержат токсичные элементы или опасные вещества, такие как ртуть, которые негативно воздействуют на мозг человека или систему координации.

На сегодняшний день только 17,4 процента электронного мусора перерабатывается официально в безопасных для человека условиях. Остальную технику выбрасывают на свалки. Там же оказываются золото, серебро, медь, платина и другие содержащиеся в технике дорогостоящие материалы. Их общая стоимость оценивается в 57 млрд. долларов – сумму, превышающую валовой внутренний продукт большинства стран.

В большинстве районов мира объем скапливающихся электронных отходов гораздо больше доли тех, что утилизируются в безопасных условиях. «Для того, чтобы повысить осведомленность об этой проблеме, масштабы которой растут, … требуются дополнительные совместные усилия», — заявил Нихил Сет, Исполнительный директор Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР), участвовавшего в подготовке доклада.

В 2019 году самые большие объемы электронного мусора пришлись на Азию – около 24,9 млн тонн, затем следуют Северная и Южная Америки – 13,1 млн тонн и Европа – 12 млн тонн. В странах победнее отходов гораздо меньше: в Африке и Океании – 2,9 млн и 0,7 млн тонн, соответственно.