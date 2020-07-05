Несколько повышенные уровни радиоизотопов в ряде страны Европы, скорее всего, связаны с работой или с ремонтом ядерного реактора. Где располагается их источник, пока неизвестно, но, как сообщают из МАГАТЭ, концентрация этих веществ не представляет опасности для человека или окружающей среды. Из Ирана пришли сообщения о пожаре на объекте по обогащению урана. Об этом сообщает новостной портал ООН.

Несколько повышенный уровень изотопов рутения и цезия был зафиксирован на прошлой неделе в Финляндии, Швеции и Эстонии, которые сообщили также, что обнаружили присутствие некоторых других искусственных радионуклидов. Причем в этих странах не проводилось никаких работ, которые могли бы объяснить появление этих веществ. О том же МАГАТЭ сообщили еще 40 европейских стран, к которым Агентство обратилось с соответствующим запросом. Аналогичную информацию добровольно предоставили и ряд стран северной Африки, а также Грузия, Таджикистан и США.

Источник неизвестен

«На основе технического анализа, проведенного МАГАТЭ, там заключили, что появление в атмосфере ряда искусственных радионуклидов может быть связано с работой или ремонтом ядерного реактора, – говорится в заявлении Агентства. – МАГАТЭ исключило вероятность того, что попадание их в атмосферу могло стать результатом ненадлежащего обращения с радиоактивным источником. Маловероятна также связь с предприятием по обработке ядерного топлива, с хранилищем отработавшего ядерного топлива или промышленным или медицинским использованием радиации».

Как сообщают из Агентства, полученные от государств данные не позволяют установить источник дисперсии радионуклидов. В МАГАТЭ надеются, что страна, в которой произошел выброс, сообщит об этом в Агентство.

Пожар в иранском Нетензе

Из МАГАТЭ сообщили, что из Ирана поступила информация о пожаре, произошедшем утром в четверг на предприятии по обогащению урана в городе Нетенз. Власти проинформировали Агентство, что в здании не находилось никаких ядерных или радиоактивных материалов, а пожар был быстро потушен.

Этот объект – в числе тех, которые находятся под контролем МАГАТЭ. В Агентстве подтвердили, что в момент пожара его инспекторов на месте не было, и что в том месте, где возник пожар, не находились ядерные материалы.

Руководство МАГАТЭ находится на связи с соответствующими ведомствами Ирана, чтобы убедиться в том, что произошедший инцидент не повлияет на деятельность инспекторов.