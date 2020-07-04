Отмечая, что День Независимости ассоциируется с освобождением, она призывает осмыслить, свободен ли каждый из нас?

«Лично для меня сегодняшнее понятие свободы – это моя боль. Наверняка, это не только моя боль, но и ваша», – говорит Тихановская в видеообращении, приуроченном к государственному празднику.

«Я мечтаю, что однажды мы в полной мере сможем осознать истинный смысл понятия «свобода», – добавляет претендент в кандидаты в президенты.

Напомним, что ее муж, блогер и руководитель предвыборного штаба Сергей Тихановский находится за решеткой с 29 мая 2020 года. Правозащитники признали его политическим заключенным.