Задержаниями закончилась несанкционированная акция солидарности, которая прошла 3 июля в Бресте, пишет TUT.BY.

Около 18.00 участники акции собрались возле сцены у театра эстрады в городском парке, где проходил праздничный концерт к Дню независимости.

Примерно в 18.15 ОМОН уже задержал первого человека. Милиционеры подошли к компании молодых людей, которые сидели на лавочке возле сцены, вывели одного из парней и усадили его в микроавтобус, припаркованный на улице Леваневского.

Примерно в 18.45 участники акции ушли от сцены и собрались у входа в городской парк. Там они простояли до 19.20, а затем колонной пошли по улице Ленина. В шествии участвовало около 50 человек. Люди не выкрикивали лозунгов. Они шли и хлопали в ладоши.

Колонна перешла перекресток с улицей Мицкевича и пошла дальше в направлении улицы Гоголя. Возле магазина «Винарь» к колонне подъехали несколько микроавтобусов. Из них выбежали сотрудники ОМОНа и задержали пятерых человек.

Часть участников акции после этого пошла дальше по улице Ленина. Остальные вернулись на улицу Мицкевича и рассеялись по дворам и соседним улицам.

После этого микроавтобусы ОМОНа кружили по кварталу, не давая людям собраться в большие группы.

«3 июля в Бресте проходят праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня независимости. Сотрудниками милиции обеспечивается охрана общественного порядка. За совершение административных правонарушений сотрудниками милиции задержаны 7 граждан, в отношении которых начат административный процесс», — сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

