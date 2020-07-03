Так как он отмечается в день освобождения Минска от фашистских захватчиков, которое произошло 3 июля 1944 года, то официальные мероприятия пронизаны духом памяти о Второй мировой войне.

Военный парад состоялся 9 мая, поэтому сегодня официоз ограничился коротким патриотическим шествием «Беларусь помнит!» по проспекту Независимости в Минске. На площади Победы президент Александр Лукашенко произнес речь.

В разных регионах страны, как правило, в этот день людям предлагаются увеселительные мероприятия, ярмарки. В столице в 23.00 ожидается праздничный фейерверк.

День независимости 3 июля имеет 23-летнюю историю. Ранее официально этот праздник отмечался 27 июля, после того как в этот день в 1990 году была принята Декларация о суверенитете БССР. Но после референдума 24 ноября 1996 года, на котором Лукашенко инициировал также вопрос о переносе даты праздника, его официально стали отмечать 3 июля.

Многие белорусы считают праздничной датой 25 марта, когда в 1918 году была объявлена независимость Белорусской Народной Республики. В этот день, как правило, в стране организуются неофициальные массовые мероприятия.