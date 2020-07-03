Претендент на то, чтобы стать кандидатом в президенты Беларуси, пожелал согражданам здоровья и успехов в День независимости и день освобождения Минска от фашистских захватчиков 76 лет назад.

В своем видеообращении он уделил большое внимание свободе выражать свои мысли. Валерий Цепкало сказал, что хочет, чтобы белорусская экономика строилась на энтузиазме и креативе людей, на свободе изобретать, экспериментировать, реализовывать свои задумки. «Я хотел бы, чтобы у наших предприятий было право на ошибку», – отметил он, подчеркнув, что развитие всегда связано с риском.

В связи с этим он напомнил историю создания легендарного танка Т-34. Цепкало рассказал о том, как конструктор Михаил Кошкин и его единомышленники, работая без разрешения государственной военно-технической комиссии, затратили серьезные государственные деньги, а затем совершили танковый марш в Москву на Красную площадь. Политик заявил, что им за это в наше время в Беларуси грозило бы лишение свободы. Он отметил, что даже советская система давала большую свободу, чем система в теперешней Беларуси.