После проверки подписей из поданных в его поддержку около 160 тысяч Центризбирком подтвердил достоверность менее половины. В данной ситуации регистрация Валерия Цепкало в качестве кандидата в президенты невозможна, так как для этого необходимо 100 тыс. действительных подписей.

На проведенной 1 июля пресс-конференции политик обратил внимание на некоторые моменты, связанные с регистрацией подписей, которые в его штабе вызвали вопросы и сомнения в корректности их подсчета.

Цепкало заявил, что не собирается останавливать свою президентскую кампанию и готов продуктивно использовать имеющиеся по закону 3 дня для обжалования решений по конкретным регионам, где были забракованы подписи в его поддержку.

На своем сайте в интернете он сообщает, что его команда будет бороться за каждую подпись, оставленную за выдвижение его в кандидаты в президенты. Приоритетными регионами, где должна развернуться эта борьба, стали те, в которых подписи не были зарегистрированы. Это: 6 районов в Минске, 2 района в Витебске, по одному району в Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, города Борисов, Светлогорск, Лида, Могилевский район.

Для сторонников политика на сайте опубликованы ссылки на образцы обращений граждан и членов инициативной группы в избирательные комиссии.