Предъявлено политику обвинение по трем статьям – за отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и за дачу взятки.

Стали известны статьи уголовного кодекса, по которым обвиняют претендента на пост президента Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, соответствующая информация размещена в Мингорсуде, сообщает Sputnik.

Экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико является одним из претендентов на пост президента Беларуси. Он был задержан 18 июня по подозрению в финансовых махинациях вместе с сыном Эдуардом. Оба сейчас находятся в СИЗО КГБ. По каким статьям УК им предъявлено обвинение, правоохранители не сообщали. Не могли разглашать информацию и адвокаты – из-за подписки.

В четверг в Мингорсуде рассматривалась жалоба на избрание меры пресечения. Благодаря информационному стенду суда стали известны статьи.

Так, Виктор Бабарико обвиняется по части второй статьи 243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), части второй статьи 235 («отмывание» денег в особо крупном размере), а также части второй статьи 431 (дача взятки повторно либо в особо крупном размере).

Сыну Бабарико предъявлено обвинение по части второй статьи 243 – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.