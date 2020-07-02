Об этом генеральная прокуратура проинформировала авторов многочисленных электронных обращений в эту структуру на своем сайте в интернете.

В сообщении говорится, что «обжалование действий и решений лицами, не наделенными соответствующим правом, влечет за собой оставление обращений без рассмотрения по существу».

Прокуратура заявляет, что к ней могут обращаться участники уголовного процесса и иные лица, если процессуальные действия и решения затрагивают их интересы.

Законность задержания Бабарико, согласно сообщению, проверена прокуратурой, подтверждена постановлением суда Центрального района Минска от 24 июня 2020 года.

Напомним, претендент в кандидаты в президенты Виктор Бабарико был задержан сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 18 июня этого года.