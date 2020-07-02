Потери в сфере туризма могут обернуться сокращением глобального ВВП в лучшем случае на 1,5 %, в худшем – на 4,2%

Четыре месяца «простоя» в связи с COVID-19 могут обойтись туристической индустрии потерями в 1,2 триллиона долларов, что составляет 1,5 процента глобального ВВП. Это нанесет серьезный удар по экономике многих стран – не только развивающихся, но и богатых. Миллионы людей, занятых в сфере туризма, уже потеряли работу, и, хотя некоторые страны начали открывать границы, в ООН не исключают, что «пауза» затянется еще на несколько месяцев.

В докладе, представленном Конференцией по торговле и развитию (ЮНКТАД), говорится, что для множества стран туризм служит основной их экономики. И сектор туризма в последние года развивался очень успешно: за последние 20 лет его оборот вырос более чем втрое – с 490 млрд долларов до 1,6 трлн долларов. Но все изменилось с появлением COVID-19.

Карантинные меры, ограничения на поездки, сокращение доходов населения и неуверенность в будущем – все это уже серьезно сказывается на туристической индустрии и может затормозить ее восстановление.

При том, что все больше стран открывают двери для туристов, потери сектора за прошедшие четыре месяца, скорее всего, составят 1,2 трлн долларов. Если застой в туризме продлится восемь месяцев, то они вырастут до 2,2 трлн, что равняется 2,8 процента глобального ВВП. Ну, а при самом пессимистическом сценарии, предусматривающем паузу в 12 месяцев, эти цифры составят, соответственно, 3,3 трлн долларов и 4,2 процента.

«Эти цифры ясно демонстрируют то, о чем мы так часто забываем: о его [туризме] важной роли в экономике стран и в жизни миллионов людей по всему миру», – отметила эксперт ЮНКТАД Памела Кок-Гамильтон.

«Для многих стран, таких как малые островные развивающиеся государства, обвал туризма означает коллапс перспектив развития, – добавила она. – Мы просто не можем этого допустить».

Сильнее всего пострадают развивающиеся страны: например, даже при самом оптимистическом сценарии Кения, Египет и Малайзия потеряют 3 процента своего ВВП, а Ямайка и Таиланд – соответственно, 11 и 9 процентов.

Но последствия сокращения туризма ощутят на себе также европейские страны и США. Для Греции, Италии, Португалии, Испании, Франции и США беспрецедентное сокращение числа иностранных туристов обернется потерями в миллиарды долларов.

Причем, коллапс туристической индустрии по принципу домино повлияет и на другие сектора экономики, включая сферу питания, обслуживания и индустрию развлечений. Эксперты подсчитали что каждый миллион долларов, недополученный сектором международного туризма в той или иной стране, обернется сокращением национального дохода на 2–3 млн долларов.

Множество сотрудников туристической индустрии останутся без работы. По некоторым данным, безработица среди работников низкой квалификации может достичь 17 процентов. Причем, по подсчетам ЮНКТАД, у женщин вероятность потерять работу выше, чем у мужчин. Это объясняется тем, что они, как правило, занимают более низкие должности.

А поскольку многие из них занимаются неквалифицированным трудом или работают неофициально, то не могут рассчитывать на социальную поддержку.

Авторы доклада призывают правительства защитить людей, благополучие которых зависит от туризма, а также поддержать компании, оказавшиеся из-за пандемии на грани банкротства, например, отели или авиакомпании.