ОБЭП, совместно с прокуратурой, раскрыли коррупционную схему в сфере закупок на «Станкостроительном заводе имени С. М. Кирова».

Должностные лица обвиняются в хищении в особо крупном размере.

Статус «подозреваемого» получили 26-летний замначальника отдела маркетинга, а также 38-летний предприниматель.

Было установлено, что между задержанными есть родственные связи. Мужчины поставляли на предприятие комплектующие узлы к станкам по завышенной цене.

В крупной коррупционной схеме были задействованы и несколько организаций-посредников. Так, незаконным путем, предприниматель завладел более 26 тыс. рублей.

На данный момент милиция устанавливает других лиц, причастных к преступлениям.