Об этом сообщил в Твиттере Антон Мотолько, компаньон Эдуарда Бабарико по проекту.

MolaMola — платформа быстрого сбора средств для решения проблем и реализации идей. Через нее, в частности, собиралась помощь медикам в период распространения коронавируса, участникам акций за независимость Беларуси. Она стала испытывать трудности с 11 июня, когда Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля начал проверку Белгазпромбанка. Была заблокирована возможность осуществлять операции со стороны банка.

18 июня был арестован Эдуард Бабарико, сын и руководитель предвыборного штаба претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико.