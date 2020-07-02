2 июля Минским городским исполнительным комитетом принято решение «Об оплате за услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) за июнь 2020 г.».

Этим решением граждане, пострадавшие от подачи некачественной воды по системе центрального водоснабжения в июне этого года, освобождаются от оплаты услуги водоснабжения и канализации за прошлый месяц.

Это касается жителей Московского, Фрунзенского, а также частично Ленинского, Центрального и Октябрьского районов столицы.

До 8 июля Минскводоканал отправит список пострадавших домов в организации, которые осуществляют учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги.