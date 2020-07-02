Александр Лукашенко поручил правительству обеспечить «совершенствование порядка взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении без привязки к прохождению техосмотра».

Руководитель страны подписал соответствующее распоряжение. Глава государства выбрал довольно странную формулировку: ведь совершенствовать пока что нечего. До сих пор не принят закон, отвязывающий «дорожный сбор» от техосмотра. Правительство страны работает над изменением порядка уплаты дорожного сбора уже с конца 2017 года, но всё никак не получается.

Минфин тогда собирался или отвязать уплату дорожного сбора от техосмотра, или включить сбор в стоимость автомобильного топлива. Дорожный сбор также собирались разрешить оплачивать поэтапно, а не за целый год.