БелАЗ, огромный белорусский самосвал весом 810 т, внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой автомобиль. Мощность этого гиганта — 4600 лошадиных сил, сообщает БЕЛТА.

Самое неэкономичное авто — Bentley Meteor. Это экспериментальная модель с самолетным двигателем мощностью 850 лошадиных сил, которая расходует 117 л топлива на 100 км пути.

Самый длинный автомобиль — Cadillac Eldorado, переделанный под тридцатиметровый лимузин. В авто 50 посадочных мест.

Самый быстрый серийный автомобиль — Shelby Supercars Ultimate Aero TT, который может развивать скорость до 411 км/ч. Мощность его двигателя — 1287 лошадиных сил.