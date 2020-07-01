Белорусские силовики в минувшую пятницу, 26 июня 2020 года, задержали директора гомельского филиала Белгазпромбанка Валерия Николаенко. Данную информацию подтвердил родственник Николаенко.

Источники рассказали: «Его задержали 26 июня 2020 года, утром. Подозревают в получении взятки, — уточнив, — Кто кому давал, непонятно. Адвоката еще к нему не пустили».

По словам собеседников, «у банка был проблемный клиент, разборки с которым тянутся еще с 2012 года, были суды». Возможно, он «мог и написать кляузу».

Сам Николаенко «ведет аскетичный образ жизни», у мужчины «нет ни машины, ни загородного дома».