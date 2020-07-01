Несчастный случай произошел в последний день июня в Пинском районе. Из окна с высоты порядка 4,5 метров выпала 5-летняя девочка. Подробности случившегося varjag.net рассказали в Следственном комитете.

Так, днем 30 июня пятилетняя девочка находилась по месту жительства с родителями, братом и сестрой. Ребенок поднялся на мансардный этаж − там в доме оборудована детская комната. Здесь же было и злосчастное окно, которое оказалось открытым.

Родители, находившиеся внизу с сыном, услышали крик дочери, после чего обнаружили малышку лежащей на земле под окном.

«В результате падения с высоты около 4,5 метров ребёнок получил телесные повреждения. В настоящее время девочка находится в больнице. Угрозы её жизни нет», — пояснили в СК.