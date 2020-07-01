«МВД не наделено полномочиями на осуществление оценки процессуальных действий (решений) работников органов финансовых расследований Комитета государственного контроля», – так прокомментировало на своем сайте в интернете Министерство внутренних дел свое бездействие в отношении обращений граждан в это ведомство по поводу проверки законности задержания претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико и его сына Эдуарда Департаментом финансовых расследований КГК.

Милиционеры разъясняют, что контролируют органы финансовых расследований руководитель КГК и президент страны, а надзор за исполнением законодательства осуществляет прокуратура.