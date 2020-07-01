1 июля во время судебного заседания в Гродно, после которого известный блогер и руководитель инициативной группы претендента в кандидаты в президенты Светланы Тихановской Сергей Тихановский получил 15 суток ареста, он имел возможность недолго пообщаться через интернет-трансляцию с присутствующими в зале суда.

В частности он лично ответил на вопрос, откуда могли взяться 900 тысяч долларов США, которые нашли на даче у его матери при обыске. По его версии, они были подброшены КГБ. Он категорически отверг свою причастность к этим деньгам.

Сам он сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске, куда его доставили после задержания 29 мая на пикете по сбору подписей в поддержку выдвижения в кандидаты в президенты его жены Светланы Тихановской.

Его обвиняют по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса (УК). Следствием его поведение на пикете трактуется как организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок.

1 июня он был осужден в Гродно на 15 суток ареста по статье 23.4 Кодекса об административных правонарушениях за якобы неподчинение сотрудникам милиции во время исполнения ими служебных обязанностей на том же пикете 29 мая этого года.