Заявления из-за вскрытия депозитарных ячеек написали 8 клиентов Белгазпромбанка. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщила руководитель временной администрации банка Надежда Ермакова. О вскрытии ячеек стало известно на прошлой неделе, когда клиенты смогли проверить их содержимое. До этого попасть в помещение нельзя было из-за следственных действий. К примеру, одна из клиентов банка рассказывала ранее, что у нее исчезло из ячейки больше 170 тысяч долларов.

Речь идет о тех обращениях, которые клиенты написали непосредственно в банк.

— С заявлением о вскрытии депозитарных ячеек обратилось 8 человек. Информации об обращениях в правоохранительные органы не имею, — уточнила Надежда Ермакова. — Все заявления обратившихся граждан направлены Комитету госконтроля для рассмотрения, гражданам даны письменные ответы.

По нашей информации, как минимум один клиент банка написал заявления в РУВД Фрунзенского района и ДФР Госконтроля. Это гражданка Украины, она оказалась среди пострадавших клиентов Белгазпромбанка, у которых после обыска в головном офисе банка исчезло содержимое депозитарных ячеек. По ее словам, в банке находилось больше 170 тысяч долларов. Из-за исчезновения денег клиент банка написала заявление в милицию. Она также оставила электронное обращение на сайте президента, в котором попросила его «посодействовать в возврате денежных средств, изъятых без моего ведома и по непонятным мне причинам».

Напомним, некоторые клиенты Белгазпромбанка написали заявления в банк из-за вскрытия депозитарных ячеек без их присутствия и пропажи содержимого. Это обнаружилось, когда они на прошлой неделе смогли их проверить. До этого попасть в помещение с ячейками нельзя было из-за следственных процедур. При этом клиенты отмечают, что их не уведомляли о каких-либо действиях в отношении ценностей, а некоторые, предположительно, попали в кадр сюжета госТВ, в котором говорилось про «дело Белгазпромбанка» и показывалось видео обыска в банке.

В кадр помимо денежных купюр, некоторые из которых упакованы в черные полиэтиленовые мешки и бумажные коробки, также попали памятные монеты Нацбанка Беларуси (к примеру, «Белорусский балет. 2006»), небольшие золотые слитки, предположительно, инвестиционные монеты Банка России, три упаковки от леджеров двух моделей — специальных кошельков для криптовалюты (были ли в них сами леджеры — неизвестно).