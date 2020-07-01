Об этом 1 июля в вечернем эфире на YouTube-канале в интернете заявила координатор инициативной группы потенциального кандидата в президенты Мария Колесникова.

Инициатива Виктора Бабарико о проведении референдума о внесении изменений в Основной закон, базой для которых станет Конституция Беларуси 1994 года, была озвучена в опубликованном его штабом и записанном заранее им видеообращении. Оно появилось в интернете 19 июня уже после ареста политика и заключения его в СИЗО КГБ.

Колесникова также сообщила, что штаб планирует проведение массового мероприятия в Минске в парке Дружбы народов 12 июля с 12.00 до 18.00. Уже подана соответствующая заявка. Актив штаба готовится к обсуждению возможных поправок в Конституцию и вопросов, связанных с проведением референдума.