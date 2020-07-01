Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев сообщил, что встретился с главой Нацбанка Павлом Каллауром и председателем Комитета госконтроля Иваном Тертелем, которые проинформировали его о причинах задержания экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, претендующего на пост президента Беларуси и в настоящее время находящегося в СИЗО КГБ.

«В ходе встреч с главой Нацбанка Беларуси господином Каллауром и с главой КГК господином Тертелем я был проинформирован о тех шагах и тех причинах, которые предопределили доследственные действия и стали основой для задержания и ареста этого человека (Виктора Бабарико — ИФ). Принял эту информацию к сведению», — говорится в комментарии Мезенцева, который размещен на сайте посольства РФ.

«Собеседники подтвердили, что работа следственных органов в отношении граждан Беларуси по взаимодействию с акционерами будет вестись в строгом соответствии с законом», — подчеркнул посол России.

По его мнению, в сложившейся ситуации необходимо как можно быстрее утвердить новый состав правления Белгазпромбанка по согласованию с акционерами (Газпром и Газпромбанк – ИФ). «Важно скорейшее завершение работы временной администрации и согласование состава правления Белгазпромбанка. С учетом обеспечения законных интересов акционеров и клиентов банка, обоснованных требований по защите иностранных инвестиций», — сказал Мезенцев.

«Также важно сделать все, чтобы имиджевые потери, которые понес один из ведущих белорусских банков «премиального сегмента», были снивелированы», — добавил он.

Посол также подчеркнул важность прозрачности доследственного процесса. «Это значимо для этой кредитной организации и для всего банковского сообщества Беларуси. Важно, чтобы общественности и в дальнейшем доводилась информация о том, как ведется доследственная проверка, следствие, насколько обоснованы претензии, которые предъявляются», — сказал Мезенцев.