30 июня с Николаем Статкевичем, оппозиционным политиком, который находится в тюрьме, в СИЗО №1 в Минске встретился его адвокат.

Статкевич был задержан 31 мая в столице, когда ехал на пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Он был осужден сначала на 15 суток, а затем еще на 15. Правозащитниками он признан политзаключенным.

Теперь стало известно, что его не выпустили из-за решетки. По информации телеграмм-канала «Народная Грамада», ему якобы теперь вменяют преступную связь с задержанными блогером и руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергеем Тихиновским и другими участниками пикета по сбору подписей 29 мая в Гродно.

Николай Статкевич подозрения следователей категорически отвергает, утверждает, что никакого преступления он не совершал, а в Гродно последний раз был осенью прошлого года.