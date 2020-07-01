Основные события 3 июля, по мнению руководителей Минска, разрекламированы в телеграм-канале администрации города.

В 10.00 должно начаться патриотическое шествие «Беларусь помнит!» по проспекту Независимости с возложением цветов на площади Победы.

К 12.00 горожане приглашаются на площадку перед Дворцом спорта, где должна до 5 июля пройти республиканская выставка-ярмарка «Зроблена ў Беларусі». Более 40 торговых объектов предложат нужные в быту изделия отечественных предприятий, а также сувенирную продукцию. Организаторы обещают зону общепита и разнообразную культурную программу. Время окончания работы ярмарки – 20.00 ежедневно.

С 20:00 до 23.00 обещано светомузыкальное шоу фонтанов на набережной Свислочи в парке имени Я. Купалы.

В 21:00 у стелы «Минск – город-герой» должен начаться большой праздничный концерт «Беларусь бязмежная» с участием тщательно отобранных артистов белорусской эстрады.

23:00 – праздничный фейерверк громыхнет и раскрасит небо в сквере «Старостинская Слобода», в парках Михаила Павлова, Победы, Уго Чавеса, Челюскинцев, Янки Купалы, у набережной водохранилища Дрозды, на площадке у спортивного комплекса «Чижовка-Арена».