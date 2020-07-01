Премия имени Вацлава Гавела — ежегодная премия за выдающиеся заслуги по защите прав человека в Европе и за её пределами. Она присуждается Парламентской ассамблеей Совета Европы совместно с Библиотекой Вацлава Гавела и Charta 77 Foundation с 2013 года.

Письмо о номинировании Белорусской ассоциации журналистов на премию подписали известный белорусский правозащитник и первый лауреат премии Алесь Беляцкий, генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланджер, Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, глава международной организации IFEX Рэйчел Кей, лауреат Премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова Александр Милинкевич, представитель Civil Rights Defenders Анишуара Фуртуна и другие известные люди.

В письме, номинирующем БАЖ на Премию имени Вацлава Гавела, отмечается, что в течение 25 лет Белорусская ассоциация журналистов поддерживает журналистов и СМИ, борется за их права и свободы, проводит кампании солидарности, а также предоставляет юридические консультации и поддержку.

— За 25 лет были тысячи случаев, когда БАЖ протягивал руку помощи журналистам, предлагая юридические консультации, представляя их в судах и правительственных учреждениях, собирая средства для оплаты их штрафов и судебных расходов, чтобы минимизировать негативные последствия репрессий.

Будучи одним из ключевых участников правозащитной коалиции Беларуси, БАЖ ведет экспертную работу по совершенствованию законодательства о СМИ и выступает за свободу СМИ и свободу выражения мнений на различных национальных и международных платформах, — говорится в письме.

Лауреат Премии имени Вацлава Гавела будет назван в Страсбурге 12 октября.

16 сентября Белорусская ассоциация журналистов отметит 25-летие со дня основания организации.