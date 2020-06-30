Сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты.

Дмитриев признался, что подает документы с очень тяжелым сердцем. Он отметил, что «по идее, это должен быть радостный день для кандидата, команды, которая отпахала на выборах, но то, что происходит сегодня в стране — это абсолютное беззаконие», пишет TUT.BY.

— Я считаю, что в принципе практически можно говорить о том, что выборы в Беларуси закончились, началась реальная кампания противостояния. Я когда ездил [по регионам] видел, думаю, все это видели, люди хотели спокойно, мирно поменять власть. О майдане, которым нас пугает Лукашенко, помышляет только он, а все люди просто хотели прийти, проголосовать за своих кандидатов и увидеть 9 августа или, когда будет второй тур, нового президента. Это главное, как мне кажется, настроение у людей. И сегодня, я думаю, огромное количество белорусов, которые смотрят на то, что происходит, с одной стороны в шоке от этого, потому что все-таки, как бы не были готовы к тому, что власть творит, но впервые на выборах власть кидает политических оппонентов в тюрьму даже не дождавшись регистрации, не говоря уже о конце выборов. Сегодня две страшные статистики: каждый день открываешь новости и смотришь, сколько больных коронавирусом и сколько добавилось людей, которых за политические взгляды кинули в тюрьму. Все это абсолютно неприемлемо и абсолютно унижает белорусов. Все, чем власть занимается сегодня — унижением белорусов. Чего бы это ни касалось: вода гнилая, которую нам говорят «пейте!», люди, которых сажают в тюрьму, сейчас с этими подписями — когда всем все понятно, — сказал Дмитриев.

Претендент также подчеркнул, что будет использовать кампанию для того, чтобы говорить о беззаконии, добиваться освобождения Виктора и Эдуарда Бабарико, Сергея Тихановского, Игоря Лосика и всех, кого арестовали. Он также поддержал Валерия Цепкало в связи с проверкой, которую проводит МВД.

На вопрос, что он скажет тем, кто считает его спойлером Лукашенко, Дмитриев ответил, что такое подозрение всегда возникает по отношению к тем, кто не входит в список фаворитов и кого не задерживают.

— Я понимаю этот вопрос. Власть фактически играет с людьми: она устраняет тех, кто был на первой линии атаки, и кажется, что те, кто не такие популярные, значит, они спойлеры. Я считаю, что я своей кампанией, которую собираюсь вести, смогу убедить всех, кто будет за ней следить, что мы идем по-настоящему. Мы всегда это делали и продолжаем делать то, во что мы верим. Я своей команде сказал: если меня не зарегистрируют, давайте работать и помогать всем кандидатам, кроме двух — Лукашенко и Канопацкая. Канопацкая позволяет себе оскорблять человека, сидящего в тюрьме, за его политические взгляды. В моем понимании это просто означает отрабатывать политический заказ, — заявил Дмитриев.

Он также призвал власти зарегистрировать и Виктора Бабарико, и Валерия Цепкало, «остановить этот спектакль с „проверкой“ подписей» и отпустить всех политзаключенных.

— Нет сегодня врагов внутри страны больших, чем те, кто говорит нам пейте отравленную воду, те, кто принимает тунеядские декреты, и те, кто сажает своих оппонентов в тюрьму, — сказал политик.

Претендент также уточнил, что большую часть своих 100 тысяч подписей он собрал не на пикетах, а на личных встречах с людьми, контакты которых были в базах данных команды Дмитриева.

— У нас была база данных, которую мы собирали пять лет. В нее вошли наши сторонники, оставляли подписи. Например, в Дзержинском районе люди подписывались за меня как за кандидата в свое время, и я просил их телефон, чтобы быть на связи. И мы в первую очередь делали ставку на этот сбор подписей. В моей инициативной группе 2,5 тысячи человек, мы смогли собрать. Будем честными: последние две недели лозунг был простой — за всех, кроме одного. Люди приходили на пикеты и подписывались так: «Не за Лукашенко? Давайте». Поэтому мы свои примерно 107 тысяч подписей собрали честно, нам за них не стыдно, — сказал Дмитриев.

За свое выдвижение Дмитриев собрал более 100 тысяч подписей. Накануне, когда районные избирательные комиссии проверяли поданные претендентами в кандидаты в президенты подписные листы, подписи, собранные за Дмитриева, были признаны во многих комиссиях. Недействительными посчитали лишь все 208 подписей, собранных в Ленинском районе Гродно.