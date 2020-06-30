Верховный суд отменил смертный приговор убийце стариков Скрундику

Приговоренный к расстрелу 29-летний обвиняемый был доставлен в суд в робе смертника с надписью «ИМН».

Верховный суд Беларуси отменил смертный приговор по делу об убийствах стариков в Минской области и отправил его на новое рассмотрение.

Во вторник 30 июня коллегия по уголовным дела рассмотрела в апелляционном порядке данное уголовное дело, один из фигурантов которого – 29-летний Виктор Скрундик – был приговорен к исключительной мере наказания.

«Приговор суда первой инстанции отменен, и дело отправлено на новое рассмотрение», – сообщили Sputnik во вторник в Верховном суде.

В ВС на рассмотрение жалобы на приговор Минского областного суда в апелляционном порядке был доставлен только приговоренный к исключительной мере наказания 29-летний Скрундик. Остальные трое обвиняемых находятся в СИЗО. Согласно белорусскому законодательству жалобы приговоренных к смертной казни не рассматривают без обвиняемых.

Суд первой инстанции приговорил Скрундика к смертной казни, признав его виновным в совершении убийств двух человек. Его трем подельникам также был вынесен обвинительный приговор: Валентин Бушнин получил 18 лет лишения свободы, Виталий Мятеж – 22 года, Сергей Захарченя – год.