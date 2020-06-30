В Китае проводят насильственную стерилизацию среди женщин для снижения рождаемости среди мусульманских меньшинств. Об этом сообщает AP.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая власти проверяют женщин-уйгуров на беременность. Кроме того, им насильственно проводят внутриматочные операции, аборты и стерилизации.

Официальная статистика показывает, что в районах Хотан и Кашгар, где проживают преимущественно уйгуры, с 2015 по 2018 год уровень рождаемости снизился на 60%, а во всем регионе — на 24%.

Кроме насильственного контроля и сокращения рождаемости предателей мусульманских меньшинств массово задерживают и отправляют в исправительные лагеря. Отмечается, что одна из главных причин — наличие в семье троих и более детей.

Отмечается, что более миллиона жителей региона пребывают в «лагерях для перевоспитания». Их якобы принуждают отказаться от исповедуемой религии, культуры и языка.

Власти Китая отрицают любые притеснения уйгуров, а лагеря называют «образовательными центрами для предупреждения опасности исламистской радикализации».