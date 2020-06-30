30 июня Центризбирком объявил о том, что признано действительными 165744 подписи, поданные за выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты.

В штабе политика отмечают, что его члены не согласны с таким решением ЦИК. «Мы не намерены останавливаться», – говорится в опубликованном в его телеграм-канале заявлении.

Было сдано в участковые избирательные комиссии по всей стране 365000 подписей. Актив его инициативной группы хочет знать, что случилось с остальными 200000, которые тщательно проверялись пред их сдачей.

30 июня были направлены жалобы в 11 районных избирательных комиссий Беларуси. Жалобы будут направлены и в другие комиссии, как только будет получена официальная информация.

Штаб опубликовал в интернете видеообращение. В нем говорится о том, что, не признавая подписи действительными, власти тем самым не признают действительными тех людей, которые их поставили. «Мы – белорусы, мы действительны. И мы это докажем!» – так оно завершается.

На сайте претендента в кандидаты в президенты размещены необходимые образцы документов, которыми можно воспользоваться любому гражданину, поставившему свою подпись и пожелавшему узнать о ее судьбе, направив в избирательную комиссию соответствующее обращение.