Граница между Беларусью и Россией, закрытая из-за пандемии коронавируса, может быть открыта в конце июля – начале августа. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил белорусский посол в России Владимир Семашко, передает ОНТ.



«Анализируя ситуацию каждый день, соотношение числа заболевших и выздоровевших, вижу прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших в сутки 600-700 человек, а выздоровевших – 2-3 тыс. И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Беларуси такая же ситуация. Полагаю, что граница где-то к концу июля – началу августа должна быть открыта», – сообщил дипломат во время беседы с прессой.