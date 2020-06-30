С понедельника двухнедельная изоляция вводится для жителей Литвы, приехавших из 50 стран, включая Швецию, Россию и Беларусь. По данным Минздрава, такое решение принято потому, что в этих странах растет уровень заболевания, сообщает Delfi.

До сих пор самоизоляция только рекомендовалась. Кроме того, остается в силе запрет на приезд иностранцев из этих стран, за исключением тех, кто получил специальные разрешения литовских ведомств. «Ранее изоляция только рекомендовалась, но с 29 июня они должны в обязательном порядке провести 14 дней в изоляции. Собирали данные о приезжих из этих стран. Порядок ужесточили после того, как в некоторых странах мира ситуация ухудшилась», – указало министерство.