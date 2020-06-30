Из водоема в Бобруйском районе извлечен автомобиль с телами четырех мужчин, среди них - сотрудники милиции

29 июня около 12 часов в Бобруйский РОВД поступило сообщение о том, что в водоеме недалеко от райцентра обнаружена перевернутая автомашина Nissan, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Автомобиль обнаружил хозяин агроусадьбы «Савельев С.К.»

В салоне иномарки были обнаружены тела четверых мужчин (все жители Бобруйска 1968, 1979, 1982 и 1986 годов рождения). Среди погибших – сотрудник отдела милиции Первомайского района Бобруйска и сотрудник Академии МВД. Оба находились вне службы.

По данным следствия, 28 июня компания рыбачила на берегу водоема вблизи д.Спорное. В дальнейшем при движении на автомобиле Nissan вдоль берега водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось в водоем.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 Уголовного кодекса. Для установления причины смерти мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.