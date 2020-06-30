Председатель партии БСДГ Сергей Черечень подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты.

Он стал пятым претендентом в президенты Беларуси, который официально подал в ЦИК документы на регистрацию.

«Если мы вместе — у нас есть шанс. Если нет… Сейчас весь процесс представляет собой «голодные игры»: тот, кто выбывает, теряет практически все, если не сказать больше. И если не будет консолидации демократических сил, то ожидать результата на этой политической кампании не стоит», — заявил Черечень, которого цитирует белорусский портал tut.by.

Черечень не смог оценить свои шансы на регистрацию кандидатом в президенты. «На начало кампании шанс был совсем мизерными, но то, насколько сегодня люди готовы выражать свою гражданскую позицию, сильно изменило ситуацию по сравнению с тем, что было три месяца назад», — сказал политик.

По его мнению, «после регистрации кандидатов в президенты все зарегистрированные альтернативные кандидаты должны сесть за стол переговоров».

При этом он подчеркнул, что «не ожидал столь жестких репрессий в отношении претендентов в президенты».

За свое выдвижение Черечень собрал 106 тысяч подписей.

Как сообщалось, во вторник также подал документы в ЦИК на регистрацию сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Документы на регистрацию кандидатом в президенты в ЦИК ранее уже подали: Виктор Бабарико (22 июня, через доверенное лицо, так как был задержан 19 июня и находится в СИЗО КГБ), экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало (24 июня) и экс-депутат Анна Канопацкая (29 июня).

Как сообщалось, после этапа сбора подписей за выдвижение в кандидаты в выборах президента Беларуси продолжают участие семь человек.

Сдали собранные подписи действующий президент Александр Лукашенко, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, жена блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень.