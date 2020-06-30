Беларусь заняла 30-е место в Европе по доступности электроэнергии для населения. Всего в рейтинг вошло 40 стран.

Такие данные содержатся в новом исследовании российского агентства РИА Рейтинг. Согласно его данным, в Беларуси на среднюю зарплату можно приобрести 5906 кВт/ч электроэнергии. Этот показатель и стал определяющим при размещении Беларуси в энергетическом рейтинге на 30-й позиции. Меньше, чем в Беларуси, на среднюю зарплату в Европе могут купить электричества жители Чехии, Боснии и Герцеговины, Турции, Словакии, Португалии, Северной Македонии, Черногории, Латвии, Румынии и Молдовы.

Лидером же по доступности электроэнергии для населения в Европе стал Лихтенштейн. Жители этого небольшого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату приобрести более 32 тысяч кВт∙ч в месяц. В Лихтенштейне одни из самых высоких зарплат в Европе, а тарифы на электроэнергию при этом ниже, чем во многих экономически развитых странах.

На втором месте по объему доступного электричества находится Исландия, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 29,5 тысяч кВт∙ч в месяц. Помимо названных стран более 15 тысяч кВт∙ч в месяц могут оплатить граждане Норвегии, Люксембурга и Нидерландов.

Самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане. В пересчете на российскую валюту кВт∙ч. здесь стоит около двух рублей. На втором месте находится Украина, где электричество в пересчете на рубли стоит на 30 копеек за кВт∙ч. дороже, чем в Казахстане. Третье место по дешевизне электроэнергии занимает Россия, в нашей стране средняя стоимость электричества составила 3,4 руб. за кВт∙ч. Беларусь с ценником в 5,1 рубль за кВт∙ч занимает в рейтинге стоимости электричества четвертое место.