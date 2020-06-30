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Смартфоны серии iPhone 12 выйдут без наушников и зарядного устройства в комплекте. Об этом со ссылкой на отчет инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) сообщает издание 9to5mac.

По словам Ко, отказ от бесплатных аксессуаров позволит компенсировать вложения Apple, связанные с компонентами 5G в новых смартфонах. Сообщается, что девайсы будут иметь коробку меньшего размера, что позволит увеличить количество перевозимых за раз устройств.

Специалист также подчеркнул, что Apple выпустит в продажу новый адаптер мощностью 20 ватт и предложит приобрести его отдельно. В настоящий момент в комплекте с iPhone пользователь получает адаптер мощностью 5 ватт, кабель Lightning, проводные наушники EarPods и документацию.

Мин-Чи Ко полагает, что стоимость аппаратов серии iPhone 12 останется на уровне девайсов актуальной линейки. В России цена на iPhone 11 начинается с 60 тысяч рублей, модели 11 Pro и 11 Pro Max оценены в 90 и 100 тысяч рублей соответственно.

В конце мая Мин-Чи Ко заявил, что запланированные на осень смартфоны iPhone 12 выйдут без комплектных наушников. Таким образом Apple надеется стимулировать пользователей девайсов приобретать проводной аксессуар отдельно либо покупать беспроводную гарнитуру AirPods.

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