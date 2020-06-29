Если на территории Украины тест окажется отрицательным, самоизоляцию проходить не потребуется. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

С 15 июня Украина открыла границы для иностранцев с обязательным прохождением 14-дневного карантина. Самоизоляции подлежали граждане стран, где наблюдается заболеваемость коронавирусом у более чем 40 человек на 100000 населения.

Согласно постановлению Совмина Украины № 392 от 20.05.2020, обязательному карантину не подлежали иностранные граждане, следующие транзитом через границу с Украиной (с подтверждением о выезде из страны в течение двух суток). Для въезда в страну нужно иметь страховой полис, в том числе на случай заболевания коронавирусом и прохождения лечения.