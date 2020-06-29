Украина продолжает ликвидацию последствий наводнения в западных областях

На прошлой неделе в Западной Украине случилось масштабное наводнение. Пострадали более 250 населенных пунктов в пяти районах. Подтоплено около 7,5 тыс. жилых домов, разрушено более 150 километров дорог и 80 мостов. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область.

«То, что мне довелось увидеть на Ивано-Франковщине, до боли поразило. Но вместе мы со всем справимся», – написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он успокоил людей, что необходимые средства для пострадавших районов выделены без лишней бюрократической волокиты.

По информации руководителя правительства страны Дениса Шмигаля, направлено более 700 млн гривен (более 62,5 млн белорусских рублей) на преодоление последствий разбушевавшейся стихии.

Предоставить помощь обещал Евросоюз. 100 тыс. долларов поступит из США.