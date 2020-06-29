Тунеядцам — «перекличка», пенсионерам — прибавка, разведенным — алименты по-новому. Изменения июля

Увеличение трудовых пенсий, снижение ставки рефинансирования и уменьшение стоимости шенгенских виз. Разбираемся, какие изменения произойдут в Беларуси в июле.

Некоторые пенсионеры получат прибавку

В июле поднимут трудовые пенсии — по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Средний размер пенсии по возрасту за июль составит 470,6 рубля, сообщают в Минтруда. Эта сумма на 23,1 рубля, или на 5,2% больше, чем в июне. При этом размеры надбавок, повышений и доплат к пенсиям, а также соцпенсий в июле не изменяются. Но даже с учетом июльской прибавки мы уступаем по размеру пенсий почти всем соседним странам, пишет TUT.BY.

Тем временем реальный размер назначенных пенсий, которые рассчитываются с поправкой на рост цен на товары и платные услуги, по данным Белстата, сокращается с сентября 2019 года.

Повышение трудовых пенсий было запланировано на четвертый квартал года, но было решено перенести его на более ранний срок, это сделано «не из-за популизма и не ради каких-то выборов», отмечал ранее президент.

«Потяжелеют» жировки

В июле белорусы получат жировки, в которых по новым — повышенным — тарифам будут рассчитаны платежи за подогрев воды. Напомним, с 1 июня повысили субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды. Они увеличились с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал. К примеру, за горячую воду (за 0,4198 Гкал) до 1 июня в минской однокомнатной квартире, в которой прописан один человек, до 1 июня выходило 7,76 рубля, а после роста тарифов — 8,66 рубля за тот же потребленный объем.

Больше заплатить в июле также придется некоторым белорусам за потребленные в июне электроэнергию и природный и сжиженный газ. Это связано с ростом тарифов с 1 июня.

Шенген подешевеет до 35 евро

С 1 июля стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусов снижается с 80 до 35 евро. Сократится также список документов, которые необходимо подать при обращении за визами, предусматривается возможность выдачи многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет. Время принятия решения о выдаче визы сократится до 10 дней, многие категории граждан смогут обращаться за бесплатной визой.

Тем временем правительство Литвы решило вновь взимать консульский сбор с граждан Беларуси за рассмотрение ходатайства о выдаче национальной визы. С июля виза белорусам обойдется в 60 евро (и это с учетом 50%-й скидки).

Снизится ставка рефинансирования и подешевеют некоторые кредиты

С 1 июля ставка рефинансирования снижается с 8 до 7,75 процента годовых, ставка по кредиту овернайт — с 9 до 8,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт — с 7 до 6,75 процента годовых. Такое решение принято правлением Нацбанка по итогам дополнительного заседания по денежно-кредитной политике 22 июня.

Вслед за ставкой рефинансирования в банках снизятся процентные ставки по кредитам.

Нацбанк на июль также пересмотрел такой показатель, как расчетная величина стандартного риска (РВСР). Проще говоря, это процентный потолок по вкладам и займам, которого придерживаются банки. Для кредитов этот показатель снизили для физлиц с 13,61% до 13,51%. То есть с 1 июля банки должны изменить процентные ставки по отдельным кредитам.

К РВСР во многих банках привязаны процентные ставки по кредитам на недвижимость и на автомобили на общих условиях. С 1 июня ставки в большинстве случаев — 13,61%.

Однако нужно учитывать, что некоторые банки приостановили выдачу кредитов, в том числе на недвижимость и автомобили.

Власти пересчитают тунеядцев

В августе в Беларуси должны обновить список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. До 21 июля нужно успеть предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость. Обновляют базу ежеквартально, поэтому представить документы надо до 21 октября, 21 января, 21 апреля, 21 июля соответственно.

Планировалось, что тунеядцы с октября 2019 года будут полностью оплачивать отопление и газ. Однако власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года, а позднее — на 1 мая 2021 года.

Ранее в декабре 2018 года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла, что в базе не занятых в экономике числится около 500 тысяч человек. В ведомстве не предоставляют актуальные данные по числу включенных в базу.

Новшества по алиментам

С 1 июля задолженность по алиментам для безработных и тех должников, кто не подтверждал свой заработок, будет рассчитываться по-другому. Со второго полугодия начнут действовать и некоторые другие изменения по уплате алиментов.

Так, задолженность по уплате алиментов, если должник не работал в момент ее начисления, с 1 июля будет начисляться так: 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения на одного ребенка, 100% — на двоих и 150% — на троих и больше детей.

Сейчас судебный исполнитель определяет задолженность по алиментам исходя из заработка или других доходов родителя-должника за то время, когда он должен был их уплачивать, но не платил.

Власти должны решить, что будет с ценами на социально-значимые товары

В июле истекает 90-дневное регулирование цен на некоторые социально значимые товары. Власти должны будут решить, продевать ли регулирование или снимать ограничения по росту цен. Напомним, в апреле МАРТ ввел временное регулирование цен на отдельные социально значимые товары на 90 дней. В перечень товаров, на которые власти сдерживают рост цен в этот период, попали в числе прочего свежая рыба, сливочное, подсолнечное, рапсовое масло, пшеничная мука, яблоки, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), поваренная соль, рис, овсяные хлопья, многие виды хлеба, куриные яйца, чай, кофе, консервы, картофель, репчатый лук, многие молочные продукты. Цены на сахар и гречку, напомним, регулировались государством и до апрельского решения.

Зарядки для электромобилей в Беларуси станут платными с июля

В Беларуси закончился первый, тестовый этап создания сети электрозаправочных станций, когда зарядить электромобиль можно было бесплатно. С июля 2020 года «Белоруснефть» вводит тарифы на зарядку на ЭЗС Malanka. В компании подчеркивают, что стоимость электроэнергии будет самой низкой в сравнении с соседями и другими европейскими странами. Она составит около 30−40 копеек за 1 кВт·ч.

Белгазпромбанк введет изменения для клиентов

С 1 июля Белгазпромбанк вводит изменения в перечень вознаграждений для физлиц. Новшества коснутся держателей некоторых платежных карточек. Банк в том числе отменит комиссию при определенных операциях в кассах для держателей платежных карточек Visa Electron, Visa Classic, Maestro, Mastercard Standard, UnionPay Classic, которые выпустили в рамках «Расчетные карточки», «Сберегательные карточки».

Банк также отменит вознаграждения за некоторые операции в кассах для держателей банковских платежных карточек, которые выпустили в рамках продукта «Кредитные карточки». Среди этих операций — пополнение карточки наличными, пополнение счета, к которому выпущена карточка, а также выдача наличных со счета, к которому выпущена «Кредитная карточка» (в пределах остатка собственных средств). Сейчас комиссия составляет 1 рубль.

Станут дороже некоторые сигареты

С 1 июля на 5−10 копеек подорожают некоторые марки сигарет. Это касается как белорусской, так и импортной продукции. Кроме того, в продаже появятся новые бренды. Цены на некоторую продукцию повышает Гродненская табачная фабрика «Неман», ООО «Табак-Инвест», «Беларусьторг».