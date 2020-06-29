Фото https://championship.abff.by

Сыграны матчи 15-го тура чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги.

РЦОР БГУ — «Славия-Мозырь» 5:0

Голы: 1:0 — Яхшибоев, 4; 2:0 — Твэ, 47; 3:0 — Яхшибоев, 4:0 — Совпель, 70; 5:0 — Совпель, 90

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Смолевичи» — «Слуцк» 2:1

Голы: 0:1 — Сердюк, 16; 1:1 — Джигеро, 19; 2:1 — Джигеро, 57.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Минск» — «Шахтер» (Солигорск) 1:1

Голы: 0:1 — Диасамидзе, 56; 1:1 — Ар.Васильев, 66.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Неман» (Гродно) — «Динамо-Брест» 1:0

Голы: 1:0 — Забелин, 17.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

БАТЭ (Борисов) — «Динамо-Минск» 0:2

Голы: 0:1 — Шикавка, 64; 0:2 — Козлов, 66.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск» 1:0

Голы: 1:0 — Г.Рамос, 69.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Рух» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск) 3:0

Голы: 1:0 — Диалло, 12; 2:0 — Орешкевич, 43; 3:0 — В.Васильев, 45.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Городея» — «Ислочь» (Минский район) 0:2

Голы: 0:1 — Макась, 3; 0:2 — Янсане, 54.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ) 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Студенты разгромили нефтяников

1 Студенты разгромили нефтяников БАТЭ 15 9 3 3 29-16 30
2 Студенты разгромили нефтяников Шахтер 15 7 6 2 21-7 27
3 Студенты разгромили нефтяников Неман 14 8 2 4 21-13 26
4 Студенты разгромили нефтяников Торпедо-БелАЗ 15 7 5 3 19-14 26
5 Студенты разгромили нефтяников РЦОР БГУ 15 8 2 5 22-15 26
6 Студенты разгромили нефтяников Динамо-Брест 15 8 1 6 28-17 25
7 Студенты разгромили нефтяников Динамо-Минск 15 7 2 6 20-12 23
8 Студенты разгромили нефтяников Ислочь 15 7 2 6 18-19 23
9 Студенты разгромили нефтяников Витебск 15 5 6 4 15-16 21
10 Студенты разгромили нефтяников Рух 15 4 7 4 14-13 19
11 Студенты разгромили нефтяников Слуцк 15 5 3 7 18-23 18
12 Студенты разгромили нефтяников Славия-Мозырь 15 5 3 7 17-27 18
13 Студенты разгромили нефтяников Городея 15 4 3 8 12-22 15
14 Студенты разгромили нефтяников Минск 13 4 2 7 15-25 14
15 Студенты разгромили нефтяников Смолевичи 14 2 4 8 14-22 10
16 Студенты разгромили нефтяников Белшина 15 1 3 11 10-32 6

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА