Студенты разгромили нефтяников

Сыграны матчи 15-го тура чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги.
РЦОР БГУ — «Славия-Мозырь» 5:0
Голы: 1:0 — Яхшибоев, 4; 2:0 — Твэ, 47; 3:0 — Яхшибоев, 4:0 — Совпель, 70; 5:0 — Совпель, 90
Голы: 0:1 — Сердюк, 16; 1:1 — Джигеро, 19; 2:1 — Джигеро, 57.
«Минск» — «Шахтер» (Солигорск) 1:1
Голы: 0:1 — Диасамидзе, 56; 1:1 — Ар.Васильев, 66.
«Неман» (Гродно) — «Динамо-Брест» 1:0
Голы: 1:0 — Забелин, 17.
БАТЭ (Борисов) — «Динамо-Минск» 0:2
Голы: 0:1 — Шикавка, 64; 0:2 — Козлов, 66.
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск» 1:0
Голы: 1:0 — Г.Рамос, 69.
«Рух» (Брест) — «Белшина» (Бобруйск) 3:0
Голы: 1:0 — Диалло, 12; 2:0 — Орешкевич, 43; 3:0 — В.Васильев, 45.
«Городея» — «Ислочь» (Минский район) 0:2
Голы: 0:1 — Макась, 3; 0:2 — Янсане, 54.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|1
|БАТЭ
|15
|9
|3
|3
|29-16
|30
|2
|Шахтер
|15
|7
|6
|2
|21-7
|27
|3
|Неман
|14
|8
|2
|4
|21-13
|26
|4
|Торпедо-БелАЗ
|15
|7
|5
|3
|19-14
|26
|5
|РЦОР БГУ
|15
|8
|2
|5
|22-15
|26
|6
|Динамо-Брест
|15
|8
|1
|6
|28-17
|25
|7
|Динамо-Минск
|15
|7
|2
|6
|20-12
|23
|8
|Ислочь
|15
|7
|2
|6
|18-19
|23
|9
|Витебск
|15
|5
|6
|4
|15-16
|21
|10
|Рух
|15
|4
|7
|4
|14-13
|19
|11
|Слуцк
|15
|5
|3
|7
|18-23
|18
|12
|Славия-Мозырь
|15
|5
|3
|7
|17-27
|18
|13
|Городея
|15
|4
|3
|8
|12-22
|15
|14
|Минск
|13
|4
|2
|7
|15-25
|14
|15
|Смолевичи
|14
|2
|4
|8
|14-22
|10
|16
|Белшина
|15
|1
|3
|11
|10-32
|6